Ultimul jucator care a ajuns pe Camp Nou a facut dezvaluiri inedite! "Sotia credea ca am o amanta!"

Jucatorul transferat de Barcelona la inceputul acestui an a dezvaluit cum s-au purtat negocierile cu clubul catalan.

Martin Braithwaite a povestit ca a fost surprins de oferta si a incercat sa pastreze secretul cat mai mult timp. El nu i-a spus nici macar sotiei sale despre negocierile cu Barcelona.

"Nu am spus nimanui. Am simtit ca daca sotia mea nu este prima persoana careia sa-i spun ar fi o lipsa de respect pentru ca avem o viata impreuna. Dar stiu ca sotia mea a simtit ca se intampla ceva pentru ca aveam multe conversatii prin telefon, ma strecuram in afara casei si era ger afara. Ea se intreba ce se intampla, aproape ca voia sa ma intrebe daca am o amanta.

In ziua in care urma sa ii spun, totul a ajuns in presa si atunci, in acea seara, i-am zis ca trebuie sa ii spun ceva. Iar ea mi-a raspuns: «Stiu ce urmeaza sa-mi spui». Telefonul ei fusese la fel de ocupat ca al meu. Am fost dezamagit ca nu am putut sa obtine o reactie de soc din partea ei, dar s-a bucurat oricum foarte mult", a declarat Martin Braithwaite.

Jucatorul danez in varsta de 29 de ani a ajuns la Barcelona in afara perioadei de mercato, catalanii obtinand o aprobare din partea ligii pentru a putea realiza aceasta mutare, Braithwaite fiind cel care l-a inlocuit pe Dembele dupa accidentare.

Fotbalistul a mai jucat, de-a lungul carierei, la Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux si Leganes. El a debutat pentru clubul blaugrana in victoria cu 5-0 contra lui Eibar, fiind folosit si in meciurile cu Real Madrid si Real Sociedad.