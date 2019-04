INCREDIBIL: Tamas, cu BRATARA de puscarias la picior pe teren! Doi colegi il vor supraveghea in permanenta

Gabi Tamas (35 ani) se afla in arest la domiciliu dupa ce a fost prins baut la volan.

Tamas se afla in arest la domiciliu si se afla in imposibilitatea de a reveni pe teren pentru echipa la care evolueaza, Hapoel Haifa.

Totusi, oficialii clubului il vor neaparat pe roman pe teren si impreuna cu avocatii fotbalistului au luat o decizie importanta. Vor solicita ca Tamas sa poate juca pentru Hapoel cu o bratara de monitorizare la picior, accesoriu specific celor arestati la domiciliu, potrivit gsp.ro

Totodata, doi colegi de echipa ai lui Tamas si-au luat angajamentul ca il vor supraveghea pe Tamas la antrenamente, in vestiar si la celelate actiuni ale echipei.

Situatia pentru Hapoel Haifa nu este deloc buna, echipa nu a prins play-off-ul si joaca in play-out, o contraperformanta pentru clubul israelian.

Gabi Tamas a fost in arestul politiei sapte zile, dupa ce a fost prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice cu o viteza de la 205 km/h. In prezent se afla in arest la domiciliu dupa ce a fost eliberat pe 1 aprilie.