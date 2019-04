Decizia de ultim moment luata in cazul lui Tamas! Suma URIASA platita de roman pentru a fi eliberat pe cautiune

Gabi Tamas a fost trimis in arest la domiciliu

Judecatorii din Israel au decis sa ii retina pasaportul si sa nu-l lase sa paraseasca tara. Pentru moment, el nu poate merge sa se antreneze alaturi de coechipierii sai.

Potrivit presei din Israel, Tamas va fi sanctionat de Hapoel Haifa. Conform one.co.il, conducerea clubului a luat decizia de a astepta ca Tamas sa scape definitiv de probleme cu justitia si abia apoi se va lua o masura disciplinara impotriva sa.

Nu mai putin de 6 persoane il supravegheaza zilnic pe Tamas in perioada in care romanul este in arest la domiciliu. Cele 6 persoane din anturajul clubului au platit cate 6.000 de euro pentru eliberarea pe cautiune a romanului, in timp ce Tamas, la randul sau, a platit 7.300 de euro.