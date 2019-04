Gabi Tamas, veste uriasa primita in arestul de la domiciliu. Anuntul facut de clubul sau

Gabi Tamas a fost trimis in arest la domiciliu dupa o saptamana petrecuta in spatele gratiilor.

Arestat pentru ca a condus sub influenta bauturii cu 205 km/h, Gabi Tamas nu isi face griji in privinta contractului sau cu Hapoel. Clubul a anuntat ca fundasul roman nu va fi dat afara in urma escapadei sale. Cele 7 zile de arest si arestul la domiciliu sunt suficiente, crede patronului clubului, care transmite ca Gabi Tamas e unul dintre cei mai iubiti jucatori ai echipei.

"Gabi Tamas isi va continua contractul cu noi. A facut o greseala si a platit pentru ea, acum trebuie sa o indrepte. Dar e un jucator bun care a dat randament la acest club si este iubit de toti fanii echipei, nu vad de ce nu s-ar afla aici si in sezonul urmator", a spus reprezentantul patronului lui Hapoel Haifa, Amir Haberfeld.

Tribunalul a numit 6 supervizori din partea clubului Hapeol, care il vegheaza pe rand pe jucator la arestul in domiciliu. Colegii din echipa au voie sa-l viziteze in timpul zilei. Clubul a inaintat un apel si spera sa-l scape pe Tamas de arestul la domiciliu pentru ca acesta sa poata reveni curand la antrenamente.

Hapoel Haifa se afla pe locul 2 in playout, la un punct in spatele lui Hapoel Tel Aviv.



Tamas: Vreau sa ma intorc in Romania!



Hapoel il vrea, insa ramane de vazut daca Tamas va mai dori sa continue in Israel. Procurorii sustin ca jucatorul roman este recidivist si ar fi fost prins si anul trecut baut la volan. In fata judecatorului, Tamas a spus ca vrea sa se intoarca in Romania. "Sunt de cateva zile in inchisoare si abia acum am pe cineva care sa-mi traduca si mie. Nu vreau sa ma intorc la inchisoare, vreau sa joc fotbal. Lasati-ma sa ma intorc in Romania!", a spus fundasul roman.