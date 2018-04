ULTIMA ORA | Oferta SURPRIZA pentru Sumudica: fosta echipa a lui Mircea Lucescu il vrea din vara! Anuntul zilei in Turcia

Marius Sumudica ar putea pleca de la Kayserispor la finalul sezonului chiar daca turcii i-au prelungit contractul pe inca doua sezoane.

Marius Sumudica a declarat ca va pleca de la Kayseri daca echipa va termina campionatul mai jos de locul 8. Dincolo de aceasta declaratie, antrenorul roman s-ar putea gandi la o despartire avand in vedere ca are pe masa si o oferta tentanta.

Potrivit presei turce, Zenit Sankt-Petersburg il doreste pe tehnicianul in varsta de 47 de ani. Rusii pregatesc despartirea de Roberto Mancini, inlocuitorul lui Mircea Lucescu, si il vad pe Sumudica drept o solutie viabila pentru banca echipei din stagiunea urmatoare.

Sumudica a declarat ca a refuzat deja o oferta tentanta din zona Golfului in toamna anului trecut ceea ce inseamna ca o noua propunere venita mai ales din partea unui club european ar fi analizata cu mult mai multa atentie.

Cu sase etape inainte de final, Kayseri se afla pe locul 6 in Turcia, cu 41 de puncte. Fenerbahce este pe ultimul loc ce duce in Europa, cu 54 de puncte, insa echipa lui Sumudica poate prinde cupele europene daca termina pe locul 5 si daca una dintre Fernebahce, Besiktas sau Galatasaray castiga Cupa Turciei. Toti cei trei granzi sunt deja in semifinalele competitiei.