DEZASTRU! Sumudica, o noua umilinta in Turcia: in minutul 53 era 0-0, dar in doar 13 minute s-a dezlantuit NEBUNIA

UPDATE: Trabzonspor a invins-o pe Kayserispor, scor 4-0.



Echipa lui Sumudica a pierdut in etapa trecuta pe teren propriu, scor 0-5, cu Fenerbahce, iar acum Kayseri este pe punctul de a inregistra noua infrangere de rasunet.

Trabzonspor a marcat trei goluri in 13 minute, in repriza a doua, in meciul din runda a 28-a. Omur (min.53), Yazici (min.62) si Yilmaz (min.66) au marcat pentru gazde. Yilmaz a reusit dubla in minutul 76.

Dupa esecul cu Fenerbahce, Sumudica a lasat de inteles ca vrea sa isi dea demisia. Conducerea lui Kayseri nu doar ca l-a convins sa se razgandeaca, ci i-a si prelungit contractul. Antrenorul roman a precizat ca va pleca insa daca va termina mai jos de locul 8.

In acest moment, Kayserispor este pe locul 7, cu 41 de puncte.