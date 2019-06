ULTIMA ORA | Motivul pentru care Razvan Lucescu pleaca de la PAOK! Oferta URIASA primita de roman

Presa elena a anuntat la unison in aceasta seara ca Razvan Lucescu nu mai este antrenorul grecilor. Romanul s-ar fi despartit de PAOK dupa o discutie aprinsa cu patronul Ivan Savvidis.

Potrivit jurnalistilor greci motivul ar fi reprezentat de o oferta de nerefuzat primita din zona Golfului. Clubul, al carui nume nu a fost inca dezvaluit de presa din Grecia, este dispus sa-i plateasca clauza de reziliere in valoare de 2 milioane de euro.

Razvan Lucescu ar fi primit o oferta de nerefuzat de la Al Hilal, fosta echipa antrenata de Cosmin Olariu si la care a jucat Mirel Radoi.

BREAKING NEWS: Razvan Lucescu will leave #PAOK! He told PAOK owner Ivan Savvidis that he intends to use the buyout clause of his contract so he can allegedly go manage in Saudi Arabia. (per @Sport24Radio)

