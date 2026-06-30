GALERIE FOTO Controversă uriașă la golul anulat Germaniei în meciul cu Paraguay: "O glumă, o decizie groaznică"

Controversă uriașă la golul anulat Germaniei în meciul cu Paraguay: &quot;O glumă, o decizie groaznică&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Germania a fost eliminată în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, după 1-1 (3-4 d.l.d.) în duelul cu Paraguay.

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GermaniaParaguayWaldemar AntonOrlando Gill
Din articol

După golurile lui Enciso (42') și Havertz (54') din timpul regulamentar, meciul a ajuns în prelungiri. Germanii au sărbătorit golul de 2-1 marcat de Jonathan Tah în minutul 102, însă VAR-ul a intervenit, iar reușita nemților a fost anulată.

Germania, gol anulat după intervenția VAR în meciul cu Paraguay

După un corner al germanilor, Tah a înscris cu capul pentru 2-1, însă centralul marocan Jalal Jayed a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea un posibil fault în atac comis de Waldemar Anton asupra portarului Orlando Gill. Arbitrul a anulat ulterior golul Germaniei, iar meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde Paraguay s-a impus.

Duelul dintre Waldemar Anton și Orlando Gill

Foto: Getty Images

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Decizia a fost aspru criticată de numeroși analiști TV, inclusiv fostul mare internațional englez Alan Shearer.

"Nu sunt deloc de acord cu decizia. Portarul cade pe gazon după o atingere foarte ușoară. E o decizie groaznică! Trebuie să înțelegem că e un sport de contact. Portarul i-a păcălit pe cei din camera VAR și pe arbitru. Modul în care a căzut a fost patetic", a spus Shearer, la BBC.

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, a criticat și el decizia, văzând galben pentru proteste: "Nu a fost fault! E o glumă că golul a fost anulat".

Andy Davies, fost arbitru în Premier League, a analizat și el faza pentru ESPN, dând același verdict.

"Nu a fost un fault comis de Anton, fundașul Germaniei, iar golul ar fi trebuit să fie validat. A fost atât o intervenție greșită din partea VAR, cât și o decizie dezamăgitoare a centralului de a-și schimba hotărârea inițială și de a anula golul.

Anton avea tot dreptul să își mențină poziția în această fază. De fapt, portarul Paraguayului a fost cel care a intrat în contact cu fundașul german, aruncându-se la pământ imediat ce a simțit contactul, fără ca Anton să comită vreun fault.

Întregul proces de luare a deciziei și rezultatul final au fost slabe și reprezintă o prestație nereușită din partea oficialilor meciului", a spus Andy Davies.

  • Paraguay s-a impus la loviturile de departajare contra Germaniei, iar acum va înfrunta Franța sau Suedia în optimile de finală.
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