Daniel Pancu își dorește ca giuleștenii să dea uitării rezultatele slabe din sezonul trecut și să concentreze pe stagiunea care stă să înceapă.

Noul antrenor al Rapidului l-a înlocuit pe Costel Gâlcă și vrea să își impună ideile la echipa patronată de Dan Șucu.

Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid: Ce a spus Victor Angelescu

Alex Dobre este unul dintre cei mai importanți jucători ai giuleștenilor, dar vine după un sezon complicat în plan personal.

După ce în stagiunea trecută Costel Gâlcă a decis să îi ia banderola de căpitan în urma unei ieșiri din timpul unui meci, Daniel Pancu nu l-a desemnat printre cei trei căpitani ai Rapidului.

Întrebat despre alegerea celor trei căpitani, Victor Angelescu a explicat decizia lui Daniel Pancu.

Președintele giuleștenilor a dezvăluit că nu au venit în această vară oferte pe numele lui Alex Dobre, dar în cazul în care ar veni plecarea jucătorului de la Rapid nu este exclusă.

„M-aş fi aşteptat. Ştiu că se gândea. Adică nu neapărat cu Dobre, se gândea pe cine să pună căpitan. Fiecare antrenor are o anumită viziune.

(n.r. Vă surprinde că Dobre rămâne fără banderolă?) Nu neapărat. Nu din cauza lui Dobre, pentru că fiecare antrenor, împreună cu grupul, decid un căpitan. Anul trecut a fost desemnat Dobre. Sunt deciziile pe care le-a luat Daniel Pancu cu staff-ul.

Nu sunt nici surprins. Dacă m-ai fi întrebat, nu m-aş fi aşteptat să nu fie nici măcar în primii trei. Eu l-aş fi văzut în primii trei, dar cred că e mai puţin important ce zic eu, ei ştiu mai bine, văd jucătorii la antrenamente. (n.r. Aţi avut vreo ofertă concretă pentru Dobre?) În această vară, nu. Am avut iarna trecută pentru Dobre.

Ştim că dacă va exista o ofertă bună pentru Dobre există posibilitatea să plece, poate a luat asta în calcul. (n.r. Dobre are clauză de reziliere?) Nu. (n.r. Credeţi că Dobre acceptă uşor situaţia asta?) Ştiu sigur că Dobre are un mare plus pe care l-am spus tot timpul şi pe care îl ştie toată lumea. Se pregăteşte excepţional oricând.

El este foarte serios, se pregăteşte foarte bine, cel puţin de când e la Rapid. Normal ca nu cred că e ca şi cum nu îl interesează, dar la cum îl cunosc, nu cred că este atât de afectat, să fie supărat sau să aibă vreo problemă, să joace mai slab.

Dar sunt convins că nimănui nu îi place, dacă ai fost căpitan să îţi ia cineva banderola.”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Ajuns în octombrie 2024 la Rapid, Alex Dobre a adunat 74 de meciuri și a reușit 25 de goluri și o pasă decisivă.

3 milioane de euro este cota fotbalistului de 27 de ani, conform Transfermarkt.com.