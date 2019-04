Transfer MONSTRUOS pentru Neymar la unul dintre gigantii Planetei! Tatal sau a purtat negocieri in SECRET! Anunt de ultima ora

Implicat intr-un scandal urias dupa ce a lovit un suporter la finalul meciului cu Rennes din Cupa Frantei, Neymar se gandeste din nou sa plece de la PSG.

Superstarul brazilian, aflat din 2017 pe Parc des Princes, ar putea fi vedeta unui transfer spectaculos in aceasta vara. Don Balon scrie ca tatal lui Neymar s-a intalnit in secret cu sefii lui Manchester City pentru a discuta despre o posibila mutare. Neymar a mai fost vehiculat drept varianta pentru Real si Barcelona, insa niciuna dintre optiuni nu s-a concretizat. Seicii lui PSG au tinut ca fotbalistul sa nu plece, in ciuda interesului serios al rivalelor din La Liga.

Neymar e cel mai scump fotbalist din istorie. Transferul sau a costat-o pe PSG 222 de milioane de euro acum doi ani.

