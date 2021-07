Transfer bomba reusit de CFR Cluj inaintea duelului cu Borac din Champions League. "Turnul de control" care va sosi in Gruia

Sumudica primeste intariri inaintea duelului cu Borac Banja Luka din Champions League.

Campioana Romaniei a ajuns la un acord pentru aducerea sub forma de imprumut a atacantului polonez de 1.91, Piotr Parzyszek (27 de ani), potrivit publicatiei poloneze Meczyki.

"Lunetistul", asa cum este poreclit de presa din Polonia, va veni sub forma de imprumut de la Frosinone, echipa din Serie B cu care mai are contract pana in iunie 2023.

Sezonul trecut, Parzyszek a jucat 28 de meciuri pentru Frosinone, a marcat cinci goluri si a pasat decisiv de doua ori.

CFR Cluj si Borac Banja Luka se intalnesc in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, marti (06.07.2021), de la ora 20:00. Meciul va putea fi urmarit in format LIVE TEXT pe sport.ro.