Urbanski a semnat un contract pe trei sezoane cu Legia, iar TVP Sport scrie că este vorba de un transfer record pentru formația din capitala Varșoviei. Suma de transfer ar depăși 3 milioane de euro , iar Bologna ar fi păstrat 30% dintr-un viitor transfer.

Legia Varșovia a anunțat, marți, că l-a transferat definitiv pe Kacper Urbanski , un mijlocaș ofensiv polonez în vârstă de 20 de ani, care în ultimele patru sezoane a fost legitimat la Bologna .

Urbanski a jucat la EURO 2024

Urbanski, cotat în prezent de Transfermarkt la 6 milioane de euro, a fost cumpărat de Bologna în 2021, de la Lechia Gdansk, pentru 750.000 de euro. A strâns 39 de meciuri pentru clubul din Serie A, iar în a doua parte a stagiunii trecute a evoluat sub formă de împrumut la Monza.



Noul jucător al lui Edi Iordănescu, care va împlini în această lună vârsta de 21 de ani, are deja 11 meciuri la naționala Poloniei, alături de care a evoluat inclusiv la EURO 2024.



"Transferul lui Kacper Urbanski la Legia Varșovia este o surpriză uriașă. Mijlocașul a fost revelația Poloniei la EURO 2024, apoi a jucat pentru Bologna în Champions League. La un moment dat, părea că se îndreaptă către cluburi și mai mari, însă următoarele luni au fost dificile pentru el. A fost împrumutat la Monza, o mutare care nu l-a ajutat să se dezvolte", a scris TVP Sport.



Urbanski o va putea ajuta pe Legia Varșovia și în Conference League. Echipa lui Iordănescu se va duela în faza principală cu Samspunspor, Șahtior Donețk, NK Celje, Sparta Praga, FC Noah și Lincoln Red Imps.

