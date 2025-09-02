OFICIAL Transfer-bombă pentru Edi Iordănescu: "Surpriză uriașă! Revelația de la EURO 2024 a semnat"

Transfer-bombă pentru Edi Iordănescu: Surpriză uriașă! Revelația de la EURO 2024 a semnat Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu, se întărește serios pe finalul perioadei de mercato.

TAGS:
Kacper UrbanskiBolognaPoloniaLegia Varsoviaedi iordanescu
Din articol

Legia Varșovia a anunțat, marți, că l-a transferat definitiv pe Kacper Urbanski, un mijlocaș ofensiv polonez în vârstă de 20 de ani, care în ultimele patru sezoane a fost legitimat la Bologna.

Kacper Urbanski a semnat cu Legia Varșovia

Urbanski a semnat un contract pe trei sezoane cu Legia, iar TVP Sport scrie că este vorba de un transfer record pentru formația din capitala Varșoviei. Suma de transfer ar depăși 3 milioane de euro, iar Bologna ar fi păstrat 30% dintr-un viitor transfer.

Urbanski a jucat la EURO 2024

Urbanski, cotat în prezent de Transfermarkt la 6 milioane de euro, a fost cumpărat de Bologna în 2021, de la Lechia Gdansk, pentru 750.000 de euro. A strâns 39 de meciuri pentru clubul din Serie A, iar în a doua parte a stagiunii trecute a evoluat sub formă de împrumut la Monza.

Noul jucător al lui Edi Iordănescu, care va împlini în această lună vârsta de 21 de ani, are deja 11 meciuri la naționala Poloniei, alături de care a evoluat inclusiv la EURO 2024.

"Transferul lui Kacper Urbanski la Legia Varșovia este o surpriză uriașă. Mijlocașul a fost revelația Poloniei la EURO 2024, apoi a jucat pentru Bologna în Champions League. La un moment dat, părea că se îndreaptă către cluburi și mai mari, însă următoarele luni au fost dificile pentru el. A fost împrumutat la Monza, o mutare care nu l-a ajutat să se dezvolte", a scris TVP Sport.

Urbanski o va putea ajuta pe Legia Varșovia și în Conference League. Echipa lui Iordănescu se va duela în faza principală cu Samspunspor, Șahtior Donețk, NK Celje, Sparta Praga, FC Noah și Lincoln Red Imps.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
C&acirc;nd vor primi rom&acirc;nii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent
ULTIMELE STIRI
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins &icirc;naintea meciurilor decisive cu naționala
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins înaintea meciurilor decisive cu naționala
Alexander Isak a explicat motivul pentru care a t&acirc;njit at&acirc;t de mult după transferul la Liverpool: &rdquo;Cea mai mare motivație!&rdquo;
Alexander Isak a explicat motivul pentru care a tânjit atât de mult după transferul la Liverpool: ”Cea mai mare motivație!”
Oltenii visează cu ochii deschiși! Sorin C&acirc;rțu i-a identificat pe rivalii la titlu
Oltenii visează cu ochii deschiși! Sorin Cârțu i-a identificat pe rivalii la titlu
A plecat de sub comanda lui Guardiola și anunță: Abia aștept să lucrez cu Chivu!
A plecat de sub comanda lui Guardiola și anunță: "Abia aștept să lucrez cu Chivu!"
Etapa a opta din Superliga | Craiova pierde timpul la Botoșani, iar Rapid face un pas dublu și se apropie de primul loc
Etapa a opta din Superliga | Craiova pierde timpul la Botoșani, iar Rapid face un pas dublu și se apropie de primul loc
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un club din Superligă a dat lovitura și &icirc;ncasează 4.500.000&euro;!

Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Ianis Hagi a luat decizia: &bdquo;E pe drum pentru a semna contractul&ldquo;

Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000&euro; semnează &icirc;n Superligă

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000€ semnează în Superligă

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: &rdquo;Ajungi să spui din nou acea vorbă...&rdquo;

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: ”Ajungi să spui din nou acea vorbă...”

Mihai Stoica a dezvăluit ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost &icirc;nlocuit &icirc;n minutul 29: &rdquo;Gigi hotărăște m&acirc;ine!&rdquo;

Mihai Stoica a dezvăluit ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost înlocuit în minutul 29: ”Gigi hotărăște mâine!”

CITESTE SI
&rdquo;TOP 5&rdquo; municipii &icirc;n Rom&acirc;nia care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

stirileprotv ”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

Medic de la &bdquo;Matei Balș&rdquo;, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: &bdquo;Avem un episod destul de serios&rdquo;

stirileprotv Medic de la „Matei Balș”, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: „Avem un episod destul de serios”

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!