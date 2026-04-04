Starul portughez a marcat de două ori în victoria obținută de Al Nassr, scor 5-2, contra celor de la Al Najma, în etapa a 27-a din Saudi Pro League.

Atacantul în vârstă de 41 de ani a revenit pe teren după o absență de 34 de zile, cauzată de o problemă musculară, iar revenirea a fost spectaculoasă.

Ronaldo a deschis scorul în minutul 56, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. În minutul 73, portughezul și-a trecut din nou numele pe tabelă, cu un șut precis din acțiune.

Cristiano Ronaldo a ajuns la 967 de goluri marcate

Grație acestei victorii, Al Nassr a ajuns la 70 de puncte și ocupă primul loc în clasamentul din Saudi Pro League. Echipa are șase puncte avans față de Al Hilal, formație care are însă un meci mai puțin disputat.

„Dubla” reușită în acest meci îl duce pe Cristiano Ronaldo la 967 de goluri marcate în întreaga carieră. Dintre acestea, 825 au fost înscrise la nivel de club, iar 142 pentru naționala Portugaliei.

Pentru Al Nassr urmează duelul cu Al Okhdood, echipă de la care și-a dat recent demisia Marius Șumudică. Partida este programată sâmbătă, 11 aprilie, nu mai devreme de ora 21:00.