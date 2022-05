Tragedie în fotbal! Fostul coechipier al lui Keșeru, crescut la academia lui Ajax, a murit la doar 29 de ani

Jody Lukoki (29 ani), fost winger trecut pe la Ajax și Ludogorets, s-a stins din viață, însă cauza morții sale încă este necunoscută, informează SportBible. Ajax a postat un comunicat oficial în care anunța tragicul deces al jucătorului care a crescut la academia clubului neerlandez.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.

Rest in Peace, Jody ????