TRAGEDIE in Anglia! Una dintre legendele din fotbal si-a pierdut azi viata. Mii de reactii de la vedetele nationalei

"Nobby" Stiles a jucat fiecare minut din campania istorica a nationalei engleze de la Cupa Mondiala din 1966. El a avut un rol vital in a-l "anihila" pe Eusebio in semifinala cu Portugalia. Sir Geoff Hurst, al carui hattrick din finala cu Germania de Vest a adus trofeul mondial pentru englezi, a ramas socat la auzul vestii ca Stiles a murit, scriind pe Twitter: "Sunt foarte trist sa aud ca Nobby ne-a parasit"

Stiles a facut parte de asemenea din echipa care aducea primul trofeu european major pentru Manchester United. In 1968, Stiles era titular in victoria cu 4-1 a lui Manchester impotriva Benficai lui Eusebio, din finala Cupei Campionilor Europeni.

Clubul englez i-a dedicat cateva cuvinte pe paginile de socializare, scriind:

"O parte integranta a echipei care castiga Cupa Campionilor Europeni, Nobby a fost un titan pentru istoria clubului, pretuit pentru inima si personalitatea sa din teren, atat si din afara lui", a scris Manchester United printr-un comunicat.

Stiles s-a nascut in Collyhurst, Manchester, in timpul unui raid aerian din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. El a ajuns la Manchester in 1959, intr-un moment in care clubul inca incerca sa-si revina dupa dezastrul aerian de la Munchen, care avusese loc cu un an in urma, in care opt jucatori au fost ucisi.

