Totul pentru transferul de 150 de milioane la Barcelona! Detalii de ultima ora despre plecarea lui Pogba de la United

Paul Pogba si-a luat gandul de la United. E gata sa faca orice sacrificiu pentru a ajunge la Barcelona.

Cum afacerea are sanse tot mai mici sa fie inchisa in aceasta vara, Pogba si agentul sau, Mino Raiola, pregatesc planul pentru ianuarie. Campionul mondial are de gand sa ceara formal clubului sa fie lasat sa plece la Barcelona, dupa modelul aplicat de Coutinho anul trecut. Pogba nu se intelege deloc cu Jose Mourinho si nu vede cum ar putea continua pe termen lung pe Old Trafford in conditiile actuale.

Pogba a fost adus de United de la Juventus in schimbul a 105 milioane de euro. Mijlocasul de 25 de ani a strans 91 de meciuri si 17 goluri la Manchester.