Anunt de ultima ora al lui Manchester United despre Mourinho! Ce se intampla cu Zidane

United are un start de sezon mult sub asteptari. Mourinho a pierdut doua din cele 3 partide ale sezonului.

In ciuda problemelor evidente din jocul echipei, The Special One nu trebuie sa-si faca griji pentru postul sau. Sefii lui United n-au de gand sa-l dea afara si au incredere ca portughezul poate intoarce situatia in urmatoarele luni. Conform Manchester Evening News, Zidane nu a fost contactat in niicun moment de conducerea de pe Old Trafford pentru a-i lua locul lui Mourinho.

Manchester United e pe 13 in Premier League, cu 3 puncte in 3 meciuri. Ieri, United a pierdut cu 3-0 pe teren propriu in fata lui Tottenham. Mourinho s-a suparat rau pe jurnalisti la conferinta de presa de la finalul partidei si i-a acuzat ca nu-l respecta.