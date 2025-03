Domenico Tedesco a plecat de la națională, iar noul selecționer este francezul Rudi Garcia (61 de ani), instalat în ianuarie. Thibaut Courtois a decis astfel să revină la echipa Belgiei.

De ce a refuzat Thibaut Courtois să mai vină la naționala Belgiei

Portarul a apărat ultima oară poarta Belgiei pe 17 iunie 2023, într-un meci cu Austria din preliminariile pentru EURO 2024, scor 1-1. Atunci, galacticul s-a supărat pe Tedesco şi pe oficialii Federaţiei belgiene, considerând că este o lipsă de respect faţă de cariera sa internaţională să nu i se acorde banderola de căpitan, în absenţa lui Kevin De Bruyne, în condiţiile în care aceea era şi partida sa cu numărul 100 la naţională, banderola revenindu-i atacantului Romelu Lukaku.

"Am vorbit cu grupul luni și conversația a decurs bine. Au existat multe neînțelegeri și dezinformări, așa că am vrut să le spun adevărul meu celorlalți jucători. Am avut ocazia să clarific toate dezinformările și jumătățile de adevăr.

Un exemplu? Banderola de căpitan. Aceasta nu a fost marea problemă, ci mai degrabă picătura care a umplut paharul. Le-am explicat coechipierilor mei. Întotdeauna am fost un lider pe teren, chiar și fără banderolă.

Sezonul 2023 a fost lung și acest episod a fost ultima picătură. Am avut unele probleme fizice, dar am vrut în continuare să joc pentru 'Diavolii Roșii'.

Antrenorul nu a venit nici măcar o dată să vorbească cu mine. Nu trăisem niciodată așa ceva. Am explodat, am simțit că nu mă respectă și mi-am pierdut încrederea în el.

În acel moment am știut că nu mai există cale de întoarcere. Știu că nu am cel mai ușor caracter, sunt un învingător și nu pot schimba cine sunt. Uneori reacționăm cu emoție și lucrurile scapă de sub control. Poți avea regrete, dar cred că situația cu acest antrenor a mers prea departe.

Au fost spuse minciuni. Când antrenorul a spus că a făcut tot posibilul pentru a rezolva situația, nu a fost adevărat. Am simțit nevoia să răspund la aceste neadevăruri.

Acum toată lumea a reușit să înțeleagă ce aveam în minte. Sunt ușurat că am reușit să vorbim față în față și să clarific totul. Acum putem merge mai departe. Obiectivul meu este să fac performanță pe teren și să le arăt fanilor că încă vreau să joc pentru echipa națională. Să sperăm că fanii mă vor accepta din nou", a declarat Thibaut Courtois, potrivit AS.