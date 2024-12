Kevin De Bruyne se pregătește să semneze! Discuțiile, confirmate chiar de belgian

Plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City este un zvon despre care se discută intens în Anglia, dar se pare că belgianul înclină să rămână la gruparea ”cetățenilor”. Era indicată destinația Arabia Saudită pentru belgian, dar în timp Manchester City a încercat să-l convingă să mai rămână pe Etihad pentru cel puțin încă un sezon.



Discuțiile au fost confirmate și de Kevin De Bruyne, care a declarat că încă așteaptă un dialog clar cu conducerea, dar că înclină, cel puțin asta a lăsat de înțeles, că este dispus să semneze cu Manchester City prelungirea. În caz contrar, ”se va bucura de fotbal”.



Kevin De Bruyne, dispus să rămână la Manchester United



Rămâne de văzut ce decizie va lua Kevin De Bruyne, care a fost lovit tot mai des de accidentări în ultima perioadă. În 2024, belgianul a ratat nu mai puțin de 13 meciuri ale ”cetățenilor”.



”În mod evident, când am început sezonul știam că vor avea loc discuții, dar apoi am avut acea problemă (n.r. - accidentarea la coapsă) în partida cu Brentford și am amânat-o.



Speram că voi absenta câteva zile, dar s-au făcut opt sau nouă săptămâni și aș prefera să mă întorc curând pe teren. Apoi vom vedea ce va fi. Nu prea pot spune că sunt bine, dar sunt fericit, vreau doar să joc fotbal din nou și vom vedea dacă vor fi discuții. Dacă nu vor fi, va fi ultimul meu an aici și vreau doar să joc un fotbal bun”, a spus de Bruyne, citat de GOAL.