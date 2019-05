SUPER TRANSFERUL care nu mai poate fi amanat! Gigi Becali, incantat de ideea unei mutari: jucatorul care vine din vara! "Am discutat personal!"

FCSB pregateste in vara transferul unui jucator pe care l-a ratat in trecut.

Darius Olaru ar putea ajunge la FCSB imediat dupa finalul sezonului. Olaru i-a fost recomandat lui Gigi Becali de Mihai Stoica, iar patronul FCSB s-a aratat incantat de ideea unui transfer.

Cu atat mai mult cu cat Becali l-a vrut si in trecut pe tanarul mijlocas de la Gaz Metan, insa cele doua cluburi nu au reusit sa se puna de acord in privinta sumei de transfer. Edi Iordanescu, antrenorul celor de la Gaz Metan, a declarat ca a purtat personal discutii cu reprezentantii a doua cluburi aflate pe podium despre mutarea lui Olaru.

"In momentul de fata, exista interes la nivel declarativ pentru mai multi jucatori. E adevarat, Olaru este unul dintre jucatori. Personal am vorbit si nu o sa dau nume, cu doi dintre conducatorii cluburilor de pe locurile 1-3, care au aratat interes, dar nu-mi permit sa fac asta public. Doua echipe din primele trei locuri au intrebat de el, au intrebat de pretentiile pe care Gazul le-ar avea, nu este singurul jucator de care am fost intrebat", a declarat Edi Iordanescu pentru TelekomSport.

A doua echipa la care face referire Edi Iordanescu este Craiova. Oltenii si-au manifestat si ei interesul pentru Darius Olaru, insa interesul era de pe vremea cand Devis Mangia era antrenor. O data cu plecarea antrenorului italian ramane de vazut daca gruparea din Banie si-l mai doreste pe internationalul de tineret.