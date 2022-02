Premieră în fotbalul mondial! Chelsea, campioana Europei, va fi arbitrată de roboți

Competiția va reprezenta un experiment al FIFA, care va încerca să implementeze un nou tip de arbitraj. Practic, cele șapte echipe ce se vor duela pentru singurul trofeu internațional la nivelul de cluburi vor avea parte de un arbitraj de ultimă generație, informează Dailymail.

Chelsea, câștigătoarea UEFA Champions League, va juca direct în semifinalele turneului. Va fi primul club din Premier League care va fi arbitrat de roboți, care vor lua deciziile legate de offside.

Același sistem a fost testat și la Cupa Arabiei, între 30 noiembrie și 18 decembrie, și a fost un adevărat succes al stiinței fotbalistice. Sistemul unește 12 camere instalate pe acoperișul arenei, de unde este surprinsă poziția fiecărui jucător de pe teren.

BREAKING NEWS: Chelsea to become first English premier league side to play with Robots ref to determine offsides in FIFA CLUB WORLD CUP. pic.twitter.com/AKV78twUGw