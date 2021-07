"Tehnica e un pic diferita!" Chiellini, savuros cand a fost pus sa vorbeasca despre Leo Messi

Fundasul italian are o prestatie fantastica la Euro 2020.

Chestionat pe seama faptului ca a ramas liber de contract, la fel ca Leo Messi, Giorgio Chiellini nu s-a abtinut si a facut o gluma care a fost gustata de ziaristii prezenti. Acesta a comparat calitatile sale cu cele ale lui Messi, iar totul a starnit hohote de ras.

"Messi si eu, suntem de asemenea doi stangaci, dar tehnica e un pic diferita din nefericire. Este dinamica unui an ciudat. Nu ma gandesc la asta. Stau linistit, ma gandesc la Messi mai mult decat la mine", a declarat Chiellini conform presei din Italia.

Afectat de probleme medicale in ultimii ani, Chiellii a fost om de baza la acest Campionat European pentru nationala Italiei, in ciuda faptului ca la Juventus nu a fost folosit foarte mult de Andrea Pirlo in sezonul precedent. Perechea formata cu Leonardo Bonucci, despre care a declarat in trecut ca "il stie mai bine decat o stie pe sotia sa" a fost una formidabila pentru Roberto Mancini, iar acum selectionata Italiei este in semifinale.