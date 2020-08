Mesajul lui Marius Constantin pentru fanii olteni: "Sunt mai mult un Chiellini in pandemie"

Fundasul roman in varsta de 35 de ani se va transfera la Universitatea Craiova.

Oltenii au ajuns la un acord cu Gaz Metan Medias, iar in zilele urmatoare Marius Constantin urmeaza sa semneze contractul, urmand ca ulterior sa plece in cantonamentul din Austria cu restul jucatorilor din Banie.

El a vorbit despre dificultatile pe care le-a avut Craiova in defensiva, in acest sezon si le-a transmis fanilor olteni sa nu isi puna toate sperantele in el.

"Fanii Craiovei sa stie ca am venit cu inima deschisa, sa joc fotbal, sa ajut cu experienta mea si clubul sa-si indeplineasca obiectivele. Nu stiu daca mai este o rivalitate ca in trecut, cu Craiova, Rapid, Dinamo, Steaua.

Mai sunt cateva formalitati, dar in principiu, plec maine cu echipa in Austria. N-a venit Bonucci la Craiova ca sa rezolv eu totul in aparare. Sunt mai mult un Chiellini in pandemie. Incercam fiecare sa facem cat mai bine", a spus fundasul roman pentru DigiSport.

Marius Constantin a mai jucat in cariera pentru: FC Brasov, Rapid, FC Vaslui, ASA Targu Mures, Jiangsu, Viitorul si Gaz Metan. Acesta are in palmares doua Cupe ale Romaniei cu Rapid si o Super Cupa cu ASA Targu Mures. De asemenea, el a castigat si Cupa Chinei cu Jiangsu Guoxin Sainty.

Fundasul roman este al doilea transfer al Craiovei, dupa ce in luna iunie a anuntat revenirea la club a lui Vladimir Screciu. Universitatea este foarte aproape sa obtina si semnaturile lui Paul Papp si Alexandru Tudorie.