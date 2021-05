Allegri nu vine singur! Ce jucator este primul pe lista de transferuri a lui Juventus si ce se intampla cu Chiellini

Max Allegri si-a facut deja planurile privind campania de transferuri din vara.

Readus la Juventus dupa un sezon de seceta, Allegri isi doreste sa refaca echipa pentru a face uitat actualul sezon. In aceasta speta, Mauro Icardi este atacantul dorit de fosta "regina" a Italiei.

Ronaldo isi doreste sa plece de la Juve, iar un eventual transfer al lusitanului l-ar obliga pe Allegri sa cumpere un atacant. Gazzeta dello Sport scrie ca fotbalul din Italia ar putea fi martorul unei tradari de proportii in vara, Icardi fiind unul dintre liderii lui Inter in perioada 2013-2019.

PSG este dispusa sa il cedeze pe o suma mica, mai ales ca argentinianul nu este om de baza si evolueaza doar atunci cand Neymar sau Mbappe nu sunt disponibili. Icardi a ajuns in 2019 la PSG, reusind 12 goluri in 26 de meciuri in actuala stagiune.

De cealalta parte, Juventus isi doreste sa il pastreze pe Chiellini, unul dintre liderii vestiarului. Actualul angajament al fundasului expira pe 30 iunie, insa este foarte probabil ca acesta sa semneze o noua intelegere, pana in 2022.