Chiar sunt de nedespartit! Bonucci si Chiellini, ironie pentru englezi pe retele de socializare

Cei doi fundasi isi petrec impreuna vacanta.

Cei doi campioni europeni se afla intr-o binemeritata vacanta, dupa ce in urma cu doar cateva zile au triumfat alaturi de nationala Italiei pe Wembley, in fata Angliei, la loviturile de departajare.

Italienii au spus ca au fost deranjati de mandria engleziilor, care in permanenta vorbeau si foloseau sloganul "it's comning home", lucru care nu a facut decat sa le dea o motivatie in plus inaintea finalea de pe Wemley.

Pe retelele de socializare, o poza cu cei doi a fost pusa de Bonucci, care a scris la descriere urmatoarele: "Noi continuam sa mancam paste, voi?", fiind clar un motiv de ironie la adresa faniilor englezi, care era siguri de triumful favoritiilor din finala.

