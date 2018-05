SUSPENDARE RECORD | Cea mai mare pedeapsa din ISTORIA FOTBALULUI: sanctiunea primita de Arda Turan dupa ce a impins un arbitru

Istanbul Basaksehir a facut 1-1 cu Sivasspor, in etapa a 32-a a campionatului Turciei, si i-a oferit Galatei sansa de a se distanta in clasament.

In finalul meciului dintre Istanbul BB si Sivasspor, Arda Turan si-a pierdut cumpatul si l-a impins pe unul dintre tusieri, primind cartonasul rosu.

IMAGINI CU GESTUL LUI TURAN



Arda Turan si-a aflat pedeapsa pentru acest gest si este cea mai mare pedeapsa dictata in istoria fotbalului. Starul turc a primit o suspendare de 16 meciuri, ceea ce inseamna ca va rata jumatate din sezonul urmator.



BREAKING | Arda Turan handed historic 16 game suspension by the TFF after attacking referee! pic.twitter.com/rbTt6V2s1I