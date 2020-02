"Lumea vrea sa avem o problema cu el!" Zidane a facut anuntul! Ce se intampla cu Gareth Bale dupa ultimul meci disputat de Real Madrid! Ce a spus antrenorul galacticilor

Real Madrid s-a impus cu 4-1 in deplasare in meciul cu Osasuna, iar starul galez al madrilenilor, Gareth Bale, a fost titular. Presa din Spania a scris de multe ori ca relatia dintre antrenorul echipei, Zinedine Zidane si Gareth Bale nu sunt deloc bune. Zidane a vrut sa lamureasca acest aspect, iar la finalul meciului cu Osasuna, a vorbit despre aceasta situatie.

"Bale a jucat bine astazi, sunt multumit de prestatia sa. S-a implicat in atac, cat si in defensiva. Stim foarte bine ce fel de jucator este si suntem siguri ca va aduce foarte mult echipei noastre de acum incolo. Singura problema este ca lumea vrea ca noi sa avem o problema cu Bale, dar noi nu avem. Avem foarte multi juatori si nu este usor de ales. Bale este un jucator foarte important si a aratat mereu ca va continua sa joace si ca o va face foarte bine, la fel ca toti colegii sai", a spus Zidane la finalul meciului cu Osasuna.

