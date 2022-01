Șumudică, sub supravegherea medicului după ultimul eșec: "Se simte foarte rău"

Vineri seară, în runda cu numărul 21, Malatyaspor a pierdut contra lui Goztepe, scor 1-2. Formația lui Marius Șumudică a deschis scorul în minutul 7, prin Eskihellac, însă s-a văzut egalată imediat, din penalty. Goztepe a dat lovitura în minutul 73, prin Lourency.

Șumudică, sub supravegherea medicului

Imediat după meci, publicația turcă Fanatik a anunțat că Yeni Malatyaspor a luat decizia de a se despărți de Marius Șumudică din cauza rezultatelor slabe, însă informația nu a fost confirmată până la acest moment.

La conferința de presă de după meci și-a făcut apariția unul dintre secunzii lui Yeni Malatyaspor, Gabriel Mărgărit, care a explicat că Șumudică nu a putut veni din cauza faptului că i s-a făcut rău și se află sub supravegherea medicului.

"Am condus cu 1-0, dar a venit acel penalty, care a făcut ca încrederea jucătorilor noștri să scadă. Am avut și niște fotbaliști noi în echipă astăzi și nu e ușor să se adapteze după doar două antrenamente. I-am introdus în primul 11 pentru că am simțit că avem nevoie de sânge proaspăt. Vor mai veni jucători în zilele următoare. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a rămâne în Super Lig.

Îmi cer scuze în numele lui Șumudică, care nu a putut să vină la conferința de presă. Se simte foarte rău, este înăutru alături de doctorul clubului acum", a spus Gabriel Mărgărit, la conferința de presă.

Echipa lui Marius Șumudică are o serie de două remize și șase înfrângeri de la ultima victorie, din Cupa Turciei, obținută la începutul lunii decembrie, în prelungiri.

În Super Lig, Malatyaspor nu a mai câștigat de pe 22 octombrie, de la meciul cu Altay, 2-1. De atunci, în campionat, Malatya are 11 meciuri consecutive fără victorie, în care a obținut trei remize și opt înfrângeri.

Marius Șumudică are doar două victorii pe banca echipei sale din Turcia, cu care a semnat pe 14 octombrie, obținute în primele sale două etape de la revenire.