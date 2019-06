SUA in cautarea unui nou titlu de CAMPIOANA MONDIALA! Victorie controversata in derby-ul cu Spania din optimi! VIDEO

SUA a invins Spania cu 2-1, in optimi.

Detinatoarea a trei titluri de Campioana Mondiala la fotbal feminin, SUA, isi continua cursa pentru un nou trofeu. Au castigat in fata Spaniei, scor 2-1, in optimile competitiei dupa doua penalty-uri.

In minutul 7 al partidei, Heath a optinut o lovitura de la 11 metri pe care a transformat-o Rapinoe. Bucuria celor de la SUA nu a durat decat doua minute, Hermoso a restabilit egalitatea si totodata scorul pauzei.

In repriza a doua, Spania a iesit la joc, a sperat, dar in minutul 75 SUA a primit penalty cu ajutorul VAR, iar Rapinoe a marcat, realizand dubla. Spania a incercat sa mai atace pana la finalul partidei, dar fara sucees. SUA merge in sferturile competitiei si va juca impotriva Frantei.

SUA are in palmares cele mai multe titluri de campioana mondiala. Au castigat competitia in 1991, 1999 si 2015.

Rezumatul partidei