Au anuntat ca-l DAU AFARA pentru ca a lasat-o insarcinata pe fiica presedintelui! :)) CAZ FABULOS in Europa! Ce s-a intamplat de fapt

Totul ar fi o razbunare pusa la cale de un impresar nigerian.

In ultimele zile, mai ales pe site-urile de limba engleza, a circulat stirea ca un jucator nigerian a fost pus pe liber de un club din liga a doua din Slovenia, dupa doar 6 luni de contract, pentru „comportament necorespunzator si indisciplina”, pentru ca ar fi lasat-o insarcinata pe fiica presedintelui clubului. S-a scris ca numele jucatorului ar fi fost tinut secret de FIFA, unde s-a depus o plangere in numele sau, dar acesta a recunoscut paternitatea copilului. Fotbalistul, care se temea de reactia publica asupra situatiei, s-ar fi intors in Nigeria, dupa izbucnirea scandalului si s-ar fi declarat ingrijorat de situatia iubitei sale si de sarcina ei.

Desi nu a fost dezvaluit numele acestuia, in liga secunda slovena (2. SNL) evolueaza doar patru jucatori nigerieni, Bede Osuji (ND Gorica), Temitope Nelson (NS Drava Ptuj), Gerald Chiyoke si Sulaiman Adedoja, dar presa din Nigeria si Slovenia au descoperit curand ca nu era vorba de vreunul dintre acestia. Ulterior, s-a facut legatura cu Donatus Edafe, un fotbalist de 26 de ani, care a plecat de la ND Gorica in 2018, insa el a declarat ca „sunt socat, nu stiu de unde a aparut aceasta stire. Eu mi-am dus contractul la capat in mod civilizat, iar presedintele nu are nicio fiica”. Se pare ca stirea ar fi aparut la initiativa unui impresar african, caruia i-ar fi fost refuzate mai multe propuneri de jucatori de catre cluburi din Slovenia.

CE ACUZE A ADUS JUCATORUL NIGERIAN FICTIV

"Am semnat un contract de 3 ani cu optiunea pentru inca unul, dar luna trecuta am avut probleme cand iubita mea, care se intampla sa fie fiica presedintelui clubului, a spus ca este insarcinata cu copilul meu. Clubul a aflat despre asta si m-a chemat la o intalnire. Am ajuns acolo si am recunoscut ca sunt responsabil pentru sarcina si mi s-a spus sa stau acasa si sa nu fiu vazut in jurul clubului, pana cand nu mi se va cere sa ma intorc.

O saptamana mai tarziu, am fost chemat la club si mi s-a spus ca agentul meu a fost informat despre planurile lor de a rezilia contractul pentru comportament necorespunzator si indisciplina. A fost o surpriza, deoarece nu am avut nicio alta problema, desi sunt la club de 6 luni. Agentul meu m-a sunat si a spus ca ar trebui sa depunem o plangere la FIFA, pentru ca are o inregistrare a unei convorbiri cu presedintele, in care acesta spune ca contractul meu a fost reziliat pentru ca am avut o aventura cu fiica lui. Ea este adulta, ne iubim si am decis sa avem un copil.

Acum nu stiu ce se va intampla cu ea si cu copilul, daca eu m-am intors in Nigeria. Ei au fortat-o sa ma blocheze pe toate platformele de socializare, asa ca nu am comunicat. Cativa prieteni pe care mi i-am facut la club sunt si ei speriati sa-mi vorbeasca despre ea, se pare ca nu vor sa aiba probleme. Acum sunt sunt foarte confuz", se scria ca ar fi declarat fotbalistul, in articolele care au aparut in toata lumea.