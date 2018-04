FA-BU-LOS! O echipa din liga a 2-a a facut cea mai tare FARSA adversarei! Ce i-au lasat in vestiar

O echipa mai putin cunoscuta din Olanda a ajuns in centrul atentiei.

SC Cambuur, echipa ajunsa in liga a 2-a olandeza dupa ce in 2013 erau in Eredivisie pentru a 3-a oara in istoria clubului, a atras atentia dupa gestul de la ultimul meci. Ei le-au pregatit o farsa adversarei, Helmond Sport.

Vestiarul oaspetilor a fost umplut cu ... fan! Imaginea a ajuns rapid pe internet si a devenit virala! Tactica a functionat pentru SC Cambuur, cea care a invins cu 4-1 si se afla pe locul 8 in clasamentul din Liga a 2-a. Lider in aceasta divizie este echipa secunda a lui Ajax.