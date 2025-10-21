Ultimele şapte minute ale meciului din campionatul de fotbal al Belgiei dintre Standard Liege şi Royal Antwerp, care a fost întrerupt vineri în urma aruncării unui proiectil în minutul 88, s-au jucat luni cu porţile închise, informează AFP.

Standard - Antwerp, întrerupt după ce arbitrul a fost lovit de trei ori din tribune



Vineri seara, când Standard Liege conducea cu 1-0 (gol Said în minutul 1), arbitrul a fost lovit, pentru a treia oară în timpul meciului, de un pahar de bere aruncat din tribune.

El a oprit imediat partida şi i-a trimis pe jucători înapoi la vestiare.

Mai rămăseseră atunci puţin peste două minute din timpul regulamentar, plus minutele de prelungire.

Începând cu sezonul 2023-24, regulamentul prevede că minutele rămase trebuie jucate la o dată ulterioară. Regulamentul anterior impunea o înfrângere la scor de forfait pentru echipa ai cărei fani erau responsabili de incidentul ce a cauzat anularea meciului, scrie Agerpres.

Standard şi-a păstrat avantajul (1-0) şi cele trei puncte ale victoriei după câteva minute jucate luni.

Spectatorul care a aruncat paharul cu bere, bun de plată



Bărbatul care a aruncat paharul a fost identificat şi riscă o interdicţie de acces pe stadion.

Standard şi Antwerp şi-au anunţat, de asemenea, intenţia de a intenta o acţiune civilă împotriva sa pentru a obţine rambursarea costurilor suportate în urma incidentului.

Standard a început sezonul sub conducerea antrenorului român Mircea Rednic, care a fost demis însă după cinci etape.

În 1-0 cu Antwerp, fostul dinamovist Josue Homawoo a fost integralist la Standard.

Fundașul central togolez a primit nota 6.9 de la Sofascore, peste media echipei.

