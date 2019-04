Spectacol total in Argentina! Driblingul care a ridicat fanii in picioare! Adversarul nu a mai stiut unde este mingea! :)

Hurtado a reusit driblingul saptamanii.

Jan Hurtado are 19 ani si joaca in prima liga din Argentina, la Gimnasia, locul 18 din campionat (N.red. In Argentina evolueaza 26 de echipe in primul esalon).

Hurtado este columbian, a venit liber de contract din tara natala, de la Tachira, si impresioneaza fanii din Argentina. Echipa sa a invins in ultima etapa, scor 3-1, si tanarul jucator a atras toate privirile cu un dribling spectaculos.

Conform transfermarkt.com, Jan Hurtado valoreaza in acest moment 750.000 de euro.