Ianis Hagi, gol senzational in cantonamentul din Turcia! Dribling si lob superb peste portar. VIDEO

Ianis Hagi trage din greu in cantonamentul din Turcia.

Ianis poate sa ramana in Turcia daca va continua in ritmul acesta. Intrebat de presa turca despre cine e noul Hagi, "Regele" a raspuns fara ezitare: "Noul Hagi e fiul meu!".

Ianis e deja in vizorul celor de la Galatasaray, acolo unde tatal sau este legenda.

Pana la un eventual transfer, Ianis face spectacol la antrenamentul celor de la Viitorul. El a drblat un fundas si a lobat portarul cu o executie de efect.

"Daca in primele zile ale cantonamentului de la Belek ploaia si-a facut simtita prezenta in permanenta, jucatorii constanteni au avut parte, astazi, de o vreme mult mai buna. Nu au lipsit nici golurile spectaculoase, cel mai frumos fiind reusit de Ianis Hagi ! Capitanul Viitorului si-a continuat executiile deosebite si la loviturile libere, unde specialistii unor astfel de faze au exersat mai multe minute. Va invitam sa urmariti cateva imagini de la aceste momente", scrie site-ul celor de la Viitorul.