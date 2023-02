Daniele De Rossi, dat afară la prima experiență ca antrenor! Bilanț dezastruos

Cei de la SPAL au decis să-l dea afară pe fostul mare mijlocaș al Italiei și al lui AS Roma, după rezultatele modeste ale echipei, anunță jurnalistul Nicolo Schira, care menționează că oficialii echipei i-au pregătit deja un înlocuitor: Massimo Oddo!

A fost prima experiență ca antrenor pentru fostul campion mondial cu Italia. Înainte de a prelua SPAL, în Serie B, De Rossi a mai fost director tehnic la naționala Italiei, în perioada în care trupa lui Roberto Mancini a câștigat EURO 2020.

În 17 meciuri la SPAL, De Rossi a bifat opt înfrângeri, șase rezultate de egalitate și doar trei victorii.

