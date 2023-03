Luca Mihai, mijlocaș în vârstă de 19 ani prezentat în exclusivitate de Sport.ro și convocat ulterior la naționalele de juniori și de tineret ale României, i-a făcut un portret emoționant celui care l-a promovat la prima echipă la Bologna, regretatul Sinisa Mihajlovic, decedat pe 16 decembrie 2022.

Luca avea atunci 17 ani și mărturisea la timpul respectiv, într-un dialog cu Sport.ro, că execuțiile lui Mihajlovic erau cele care îl inspirau la loviturile libere și cornerele de la echipa Primavera.

Fostul fotbalist sârb devenit antrenor deține în continuare în Serie A recordul de goluri marcate din lovitură liberă, 28 la număr!

”Despre moartea lui Sinisa Mihajlovic pot să vă spun că a avut un impact emoțional foarte puternic în Italia. Cu atât mai mult în Bologna.

Chiar dacă toți cunoșteam că este grav bolnav, preferam să știm că este printre noi și așteptam să se întâmple și a doua minune... Speram că el va reveni la antrenamente.

Luca Mihai: ”Două lucruri m-au impresionat la Sinisa Mihajlovic”

Două lucruri m-au impresionat la el: primul a fost siguranța de sine și al doilea - respectul cu care era înconjurat.

Legat de primul aspect, era tot timpul foarte calm și folosea tonul potrivit în funcție de discuția pe care o purta.

Când Mister spunea ceva, o făcea cu o așa hotărâre încât era clar pentru noi că acel lucru era cel mai potrivit situației.

Iar asta nouă, jucătorilor, ne aducea încrederea fără de care nu poți avea rezultatele pe care ți le dorești”, a explicat Luca Mihai pentru Sport.ro.

”Bologna e plină de vedete, dar Mister era cel mai solicitat la autografe, poze sau interviuri”

”Apoi, ziceam de respectul de care avea parte. Lucrul ăsta m-a impresionat de-a dreptul!

Chiar dacă Bologna are în componență vedete internaționale precum Marko Arnautovic, Lorenzo de Silvestri sau Gary Medel, Mister era cel mai solicitat la autografe, poze sau interviuri.

Chiar când avea mici discuții, inerente în timpul meciurilor, cu arbitrii, puteam să simt faptul că aceștia îi purtau respect.

Eu pot să înțeleg cât de greu i-a fost să se impună că jucător străin în Italia, pentru că și eu am ajuns aici la vârsta de 15 ani, la Chievo Verona, apoi la 17 ani am trecut la Bologna și am simțit și încă simt pe pielea mea cât de dificil este să te impui într-o echipă italiană ca străin”, a mai declarat mijlocașul român pentru Sport.ro.

Din ianuarie 2022, Luca Mihai se află sub contract cu SPAL Ferrara din Serie B

În prezent, Luca Mihai este împrumutat de SPAL Ferrara (Serie B), club cu care a semnat în ianuarie 2022, la AlbinoLeffe, grupare din Serie C.

Mijlocașul central în vârstă de 19 ani a debutat oficial pentru AlbinoLeffe în luna februarie și a explicat zilele trecute, într-un dialog cu Sport.ro, motivele pentru care a ales să evolueze în partea a doua a sezonului la gruparea din Serie C.

Până să ajungă în Italia, Luca a jucat la Dinamo, Karlsruher SC și Astoria Walldorf (Germania).

Foto: Bologna, AlbinoLeffe, arhiva personală