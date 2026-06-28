Selecţionerul naţionalei din Coreea de Sud, Hong Myung-bo, a demisionat duminică, după eliminarea în faza grupelor Cupei Mondiale din 2026.

Hong Myung-bo, OUT de la cârma Coreei de Sud

În cel de-al doilea mandat la conducerea echipei coreene, antrenorul în vârstă de 57 de ani a suferit un al doilea eşec dureros, fiind din nou eliminat prematur, la fel ca la Cupa Mondială din 2014.

După o victorie destul de promiţătoare împotriva Cehiei (2-1), echipa „războinicilor Taeguk” a suferit apoi înfrângeri în faţa Mexicului şi a Africii de Sud, de fiecare dată cu scorul de 1-0.

Un total de trei puncte, insuficient pentru a se număra printre cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei, ceea ce ar fi însemnat calificarea în şaisprezecimile de finală.

Este o legendă ca jucător, semifinalist de Campionat Mondial în 2002

Fost căpitan al naţionalei, Hong Myung-bo este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria ţării.

La Cupa Mondială din 2002, disputată pe teren propriu, fundaşul a obţinut Balonul de Bronz, acordat celui de-al treilea cel mai bun jucător al turneului. Coreea de Sud a ajuns atunci în semifinalele competiţiei. news.ro