S-a ajuns la cel mai inalt nivel! Reactia UEFA dupa scandalul in care este implicat Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se afla in mijlocul unui scandal mediatic fara precedent. Jucatorul lui Juventus este acuzat de viol de Kathryn Mayorga, o americanca in varsta de 34 de ani, fapta ce ar fi avut loc in urma cu aproape 10 ani.

Nike si EA Sports sunt primele brand-uri importante care au contracte de sponsorizare cu Cristiano Ronaldo si care au anuntat ca monitorizeaza atent situatia delicata in care se afla fotbalistul portughez.

Acum, si UEFA a reactionat. Contactatii de jurnalistii englezi de la The Independent, reprezentantii UEFA au confirmat ca urmaresc cu atentia desfasurarea evenimentelor in acest caz. Cristiano Ronaldo este ambasador al UEFA in cadrul unei campanii a forului european, iar UEFA nu ar dori ca numele si brand-ul sau sa fie asociat cu scandalul in care este implicat Ronaldo.