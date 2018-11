Sneijder si-a iesit din minti dupa eliminare! Vrea sa plece in MIJLOCUL CAMPIONATULUI. Ce a facut in Qatar

Al Gharafa a castigat pe terenul lui Qatar SC, iar Sneider a marcat ambele goluri ale meciului.

N-a incheiat partida in teren. Olandezul a fost eliminat in minutul 91 si s-a enervat teribil. In drum spre vestiare, a repetat de mai multe ori ca nu va mai juca niciodata un meci in Qatar!

Din campionat au trecut numai 12 etape. Sneijder, capitan si golgeter al echipei, e cel mai important om al clubului.