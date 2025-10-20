După ce a învins-o pe Go Ahead Eagles (scor 1-0) și după ce a pierdut cu Young Boys Berna (scor 0-2), echipei patronate de Gigi Becali i-au mai rămas de disputat șase dueluri europene.

Viitoarea adversară a lui FCSB a făcut spectacol

Pentru roș-albaștri urmează meciul cu Bologna, iar pe campioana României o mai așteaptă meciuri cu FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Duminică seară, roș-albaștrii au primit un adevărat avertisment în privința unei viitoare adversare din Europa League. Feyenoord a făcut scorul serii în Olanda. Echipa antrenată de Robin van Persie s-a impus cu un devastator 7-0 în fața celor de la Heracles.

După primele 45 de minute, tabela de scor arăta deja 4-0 în dreptul lui Feyenoord după tripla lui Ayase Ueda (minutele 7, 33 și 38) și golul lui Anis Hadj Moussa (minutul 28). După pauză, Sem Steijn a făcut 5-0 în minutul 56. Mousa a reușit dubla în minutul 59, iar scorul final a fost stabilit în minutul 80 de Goncalo Borges.

Meciul FCSB – Feyenoord este programat pe 11 decembrie 2025, de la ora 22:00, la București.

Programul și rezultatele obținute de FCSB în Europa League