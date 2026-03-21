După meciul cu UTA Arad câștigat de FCSB cu scorul de 1-0, Darius Olaru a fost întrebat dacă ar fi meritat convocarea la echipa națională pentru baraj, iar căpitanul roș-albaștrilor a părut dezamăgit de decizia lui Mircea Lucescu de a-l lăsa acasă.

Mihai Stoica: ”Olaru este cel mai bun jucător cu care am lucrat!”

”Nu pot să zic că mă așteptam, de dorit mi-aș fi dorit, normal. O iau ca pe un lucru constructiv, rămân aici, am timp să mă pregătesc bine”, a spus Olaru după meci.

Pus să comenteze situația lui Darius Olaru care nu a fost luat în calcul pentru baraj, Mihai Stoica a mărturisit că, în opinia sa, căpitanul de la FCSB este cel mai bun jucător alături de care a lucrat și a ținut să scoată în evidență calitățile lui Olaru care îl diferențiază de ceilalți jucători români care evoluează pe același post.

”Toți jucătorii care au fost convocați în ultima vreme se așteaptă să fie convocați în continuare. Nu am ce să comentez. Eu am spus că Olaru este cel mai valoros jucător cu care am lucrat vreodată. Reiterez ce am spus!

Olaru este cel mai bun jucător pentru noi, pentru echipa noastră, nu știu cum ar fi în altă echipă, dar pentru mine, este cel mai bun jucător cu care am lucrat vreodată și atunci bineînțeles că îl văd mai bun decât alții, dar asta nu are nicio importanță.

A avut atunci (n.r. înainte de accidentare) niște cifre mult superioare, dar, la foarte multe capitole, este la fel, la capitolul efort, la capitolul implicare, atitudine. E adevărat că cifre nu a mai făcut la nivelul ăla, dar nici echipa nu a mai jucat la nivelul ăla și nu este un jucător care poate să țină echipa pe umeri, doar că fără el este foarte complicat. S-a văzut la meciul cu U Cluj cum ne-am prezentat fără el.

Mulți spuneau: ’Domn-le, nu mai e’, păi nu mai e, dar ieri a luminat terenul cu pasa aia. El, tot ce face, face în viteză, ceea ce foarte puțini jucători români fac. Plus că el, spre deosebire de majoritatea jucătorilor români care joacă pe poziția lui, cere mingea și în profunzime, nu numai la picior. Faptul că jucătorii noștri cer mingea la picior este o mare carență a fotbalului românesc”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.