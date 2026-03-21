Auxerre joacă sub presiunea retrogradării. Echipa de pe Stade de l'Abbé-Deschamps ocupă în prezent locul 16, loc ce duce la baraj, având doar 19 puncte și fiind într-o situație critică în lupta pentru menținerea în prima ligă. Partida programată la ora 20:00 împotriva lui Brest (locul 10) este una de maximă importanță, însă gazdele se confruntă cu o listă lungă de indisponibili. Buayi-Kiala, Coulibaly, El Azzouzi, Devernois și Mensah sunt toți accidentați și nu vor putea intra pe teren.

Brest vine la Auxerre fără Ajorque și Chardonnet, ambii fiind suspendați pentru cumul de cartonașe galbene. De asemenea, Sy este indisponibil din cauza unei boli. Confruntarea va fi condusă la centru de arbitrul Ben El Hadj Salem.

PSG forțează victoria la Nisa fără Barcola

Cel mai așteptat meci al zilei de sâmbătă, Nice - PSG, va începe la ora 22:05. Parizienii se află pe locul secund, cu 57 de puncte, și au nevoie de un succes pentru a pune presiune pe liderul Lens. Totuși, Luis Enrique a primit o veste proastă: Bradley Barcola va lipsi câteva săptămâni după o accidentare suferită recent în duelul cu Chelsea din Liga Campionilor.

Gazdele de la Nice, aflate pe locul 15, sunt într-o situație defensivă alarmantă, având numeroși jucători de bază accidentați, printre care Abdelmonem, Abdi, Bombito și veteranul Jansson. Meciul va fi arbitrat de W. Delajod pe Allianz Riviera.

Duel pentru liniștea clasamentului la Toulouse

Ziua de fotbal începe în Franța la ora 18:00 cu întâlnirea dintre Toulouse și Lorient. Ambele formații par să se îndrepte spre un final de sezon fără mari emoții, situându-se la mijlocul ierarhiei: Lorient pe 9 și Toulouse pe 11.

Toulouse are mari probleme în defensivă, unde Cresswell este accidentat, iar Francis are un picior rupt, o pierdere grea pentru acest final de campionat. Lorient nu se va putea baza pe căpitanul Abergel, accidentat la gleznă, și nici pe Pagis, care ispășește o suspendare după un cartonaș roșu. Partida se va juca pe Stadium de Toulouse, sub conducerea arbitrului G. Paradis.