Mihai Popa, portarul celor de la CFR Cluj, a suferit o accidentare în meciul cu Rapid câștigat de ardeleni cu scorul de 1-0 și nu va putea onora convocarea.

Iuliu Mureșan, detalii despre accidentarea lui Mihai Popa

În locul său, Mircea Lucescu a decis să îl cheme la echipa națională pe Cătălin Căbuz, portarul celor de la FC Argeș.

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit mai multe detalii despre accidentarea suferită de Mihai Popa. Oficialul ardelenilor a dezvăluit că, în urma unui examen RMN, medicii au aflat că este vorba despre o leziune musculară.

”Sper ca Popa să fie apt peste trei săptămâni pentru meciul cu Craiova. Din păcate, el s-a accidentat, are o problemă la gambă și trebuie să ia o pauză. E vorba de o leziune care n-ar trebui să fie gravă. A făcut RMN dupa meci la București”, a spus Iuliu Mureșan, conform Prosport.

Anunțul Federației Române de Fotbal

”𝐌𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 î𝐧 𝐥𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢 pentru meciurile din play-off de calificare la Campionatul Mondial! Mihai Popa s-a prezentat la lot cu o problemă musculară, iar staff-ul medical a hotărât că nu va putea fi recuperat în timp util. În aceste condiții, selecționerul Mircea Lucescu l-a convocat pe Cătălin Căbuz, de la FC Argeș”, a fost anunțul făcut de FRF.