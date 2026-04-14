Vasilije Kostov, care nu a împlinit încă 18 ani, a ajuns rapid în vizorul marilor cluburi de pe continent. Deși concurența pentru semnătura sa este mare, Inter Milano este una dintre echipele care insistă pentru un transfer în perioada de mercato din vară. În acest sezon, Kostov a debutat la naționala Serbiei.

„Nu sunt încă conștient de tot ce am realizat. Totuși, cred și știu că pot face mult mai mult și pot deveni un jucător mai bun”, a spus tânărul fotbalist despre forma sa actuală, potrivit TMW.

Obiectivul major stabilit de Vasilije Kostov

Sârbul are planuri clare pentru cariera sa și a ținut să sublinieze pașii pe care dorește să îi urmeze, un detaliu important pentru echipele care îl urmăresc, inclusiv pentru gruparea italiană.

„Sunt încă un puști pentru fotbalul profesionist. Sunt conștient că mă aflu abia la începutul carierei. Obiectivul meu este să joc într-unul dintre primele cinci campionate de top, dar, mai întâi, vreau să las o urmă mai adâncă la Steaua Roșie și să închei sezonul cu o dublă, pentru ca apoi să ne calificăm în Champions League”, a transmis jucătorul.

Născut pe 11 mai, exact în aceeași zi cu legendarul Andres Iniesta, Kostov a făcut o scurtă paralelă între stilul său de joc și cel al fostului star de la FC Barcelona.

„Sunt un jucător mai ofensiv decât el, deși și el este mijlocaș. Nu este nevoie să irosesc cuvinte despre spaniol, era cu adevărat un maestru cu mingea”, a zis sportivul legitimat la Steaua Roșie.

În același timp, mijlocașul a evidențiat sprijinul pe care îl primește din partea conducerii clubului din Belgrad, făcând referire directă la directorul sportiv Zvezdan Terzic.

„Mă laudă mereu și des îmi dă sfaturi, mă felicită... Avem o comunicare excelentă”, a conchis Vasilije Kostov.