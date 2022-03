Selecționerul Rusiei contestă decizia celor de la FIFA și UEFA: „Copiii mei au avut un vis și acum l-au pierdut!”

Invazia lui Vladimir Putin (69 ani) în Ucraina s-a răsfrânt și asupra sportului. UEFA și FIFA au exclus naționala Rusiei și cluburile rusești din orice competiție europeană. De asemenea, contractul cu Gazprom, sponsorul oficial al UEFA Champions League, a fost reziliat de Forul Internațional de Fotbal.

„În urma deciziilor inițiale adoptate de Consiliul FIFA și de Comitetul Executiv, care au avut ca obiectiv adoptarea măsurilor adiționale, FIFA și UEFA au decis împreună ca echipele rusești, fie ele naționale sau echipele de club, vor fi suspendate din participarea la competiții atât UEFA, cât și FIFA, până la noi informații.

Fotbal este unit complet aici și în solidaritate completă cu oamenii afectați din Ucraina. Ambii președinți sperăm că situația din Ucraina se va îmbunătăți significant și rapid astfel încât fotbalul să fie din nou o unitate de vector și pace între oameni”, se arată în comunicatul oficial emis de UEFA.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.

