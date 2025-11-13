VIDEO Scor horror în Italia - Moldova din preliminarii! Selecționerul de peste Prut este un cunoscut antrenor român

Scor horror &icirc;n Italia - Moldova din preliminarii! Selecționerul de peste Prut este un cunoscut antrenor rom&acirc;n Fotbal extern
Meci groaznic făcut de tricolorii din Republica Moldova.

MoldovaStefan StoicaMaxim GumencoEURO U-19 2026Italia
Naționala Under 19 a Moldovei, condusă de selecționerul român Ștefan Stoica, fost jucător la Universitatea Craiova sau Steaua, a pierdut cu 0-8 în fața Italiei în primul meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European din 2026.

Scorul la pauză a fost 4-0, stabilit deja după primele 20 de minute, iar în a doua repriză în poartă a intrat Maxim Gumenco, goalkeeper în România la FC Bacău din Liga 2.

Partida s-a jucat pe ”Stadio Aci e Galatea” din Acireale, oraș din Sicilia.

Pentru Moldova lui Ștefan Stoica urmează meciurile cu Polonia (15 noiembrie) și Bosnia și Herțegovina (18 noiembrie).

Cine se califică la EURO U-19 2026

În etapa de elită se vor califica primele două echipe din fiecare grupă și cea mai bună echipă de pe locul al treilea, care se vor alătura Spaniei în faza elită din primăvara anului 2026. 

Câștigătoarele grupelor din faza elită se vor alătura reprezentativei din Țara Galilor, țară-gazdă, la turneul final din vara anului 2026.

Caseta meciului Italia U19 - Moldova U19 8-0

Au marcat: Alessandro Ciardi (5, 58), Mattia Mosconi (13), Federico Coletta (16), Emanuele Sala (20), Matteo Cocchi (69), Alessio Cacciamani (72), Filippo Cerpelletti (83)

12 noiembrie 2025. Acireale, Italia. Stadio Aci e Galatea

Arbitru: Mihály Káprály (Ungaria). Arbitri asistenți: Bence Belicza (Ungaria) și Goce Petreski (Macedonia). Al 4-lea oficial: Igor Stojchevski (Macedonia)

Cartonașe galbene: Nichita Caragheorghi (43), David Dimitrișin (76)

Italia U19: 1.Alessandro Nunziante, 3.Matteo Cocchi (13.Marco Leandri, 73), 4.Federico Nardin (2.Javison Idele, 46), 7.Federico Coletta, 8.Emanuele Sala, 9.Mattia Mosconi (20.Mattia Liberali, 59), 10.Alessandro Ciardi (6.Filippo Cerpelletti, 59), 11.Alessio Cacciamani, 14.Andrea Natali, 15.Manuel Maffessoli, 19.Jamal Iddrissou (18.Alex Castiello, 73)

Rezerve: 1.Tommaso Vannucchi, 5.Francesco Verde, 16.Matteo Mantini, 17.Alessandro Di Nunzio

Antrenor: Alberto Bollini

Moldova U19: 12.Maxim Marandici (1.Maxim Gumenco, 46), 2. Nichita Lipcan, 3.Danil Dimitrișin, 4.David Dimitrișin, 5.Daniel Tonica, 7.Vadim Bejenaru, 9.Mihai Sava (14.Vadim Burca, 46), 11.Nichita Caragheorghi, 18.Gheorghe Moșneagu (8.Alexandru Muntean, 63), 19.Alexandru Bețivu (6. Ivan Graminschii, 66), 20.Leonardo Bulmaga (16.Paolo Sula, 78)

Rezerve: 10.Bogdan Musteață, 13.Alexandr Egupov, 15.Ilie Negru, 17.Iustin Cornescu  

Antrenor: Ștefan Stoica 

Info: FMF

Foto: FIGC, FMF

