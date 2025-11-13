Naționala Under 19 a Moldovei, condusă de selecționerul român Ștefan Stoica, fost jucător la Universitatea Craiova sau Steaua, a pierdut cu 0-8 în fața Italiei în primul meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European din 2026.

Scorul la pauză a fost 4-0, stabilit deja după primele 20 de minute, iar în a doua repriză în poartă a intrat Maxim Gumenco, goalkeeper în România la FC Bacău din Liga 2.

Partida s-a jucat pe ”Stadio Aci e Galatea” din Acireale, oraș din Sicilia.

Pentru Moldova lui Ștefan Stoica urmează meciurile cu Polonia (15 noiembrie) și Bosnia și Herțegovina (18 noiembrie).

