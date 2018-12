Schimbul sfarsitului de an! Doua super puteri pregatesc o mutare surpriza! Ce jucatori sunt implicati in afacere!

AC Milan si Chelsea sunt in negocieri pentru schimbul a doi jucatori importanti.

Conform italienilor de la Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain, de la AC Milan, si Alvaro Morata, de la Chelsea, sunt jucatorii care ar putea fi implicati in acest schimb, la sfarsitului acestui sezon. Cei doi atacanti au inceput slab actuala stagiune pentru echipele lor actuale.

Ambele formatii au cazut de acord asupra acestui transfer, iar antrenorul londonezilor, Maurizio Sarri, este incantat de afacerea care se pregateste. Italianul a mai lucrat cu Higuain, atunci cand argentinianul evolua pentru Napoli. "Chiar il pretuiesc pe Higuain, este un atacant foarte bun si o persoana extraordinara", a spus tehnicianul lui Chelsea.

Intelegerea s-ar putea finaliza la sfarsitul acestui sezon, dar ultimul cuvant il au cei de la Juventus. Higuain este inca legat de formatia din Torino, iar AC Milan a cerut ca jucatorul sa fie lasat sa plece in schimbul a 18 milioane de euro.

Cei doi atacanti nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor in aceasta stagiune, Higuain reusind sa marcheze numai de 5 ori in 12 partide, in timp ce Morata a inscris tot 5 goluri, dar in 14 jocuri pentru Chelsea.