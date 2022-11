Partida s-a încheiat după loviturile de departajare, după ce în timpul regulamentar a fost egalitate, scor 0-0. Înainte de executarea loviturilor de departajare, jucătorii ambelor formații s-au luat la bătaie, lăsându-se cu șase eliminări în urma incidentelor.

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… ????pic.twitter.com/xSisfaSGq9