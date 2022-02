Bild: RB Leipzig - Spartak Moscova nu se joacă! Rușii, excluși din competițiile europene

Spartak urma să joace la 10 şi 17 martie cu RB Leipzig în faza optimilor de finală ale competiţiei, transmite News.ro.

Dacă decizia va fi pusă în practică, echipa germană se va califica fără joc în sferturile de finală.

Pentru că forul european a hotărât deja că nu vor fi meciuri sub egida sa în Rusia, Spartak pregătea organizarea meciului retur, de acasă, cu Leipzig la Erevan, în Armenia, sau la Baku, în Azerbaidjan.

Partidele din sferturi sunt programate la 7 şi 14 aprilie.

Update: Bild reporting that the RB Leipzig-Spartak Moscow matches will be removed from the calendar by UEFA today & Leipzig will receive automatic entry into the quarter finals of the Europa League. https://t.co/AgOK94tnEs