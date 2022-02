Spartak Moscova va fi exclusă din competițiile europene! Când va fi făcut anunțul

Directorul clubului RB Leipzig a anunțat că dubla manșă din optimile de finală ale Europei League nu se mai joacă.

UEFA e gata să ia o măsură radicală în privința echipelor din Rusia, după ce vineri a obligat reprezentantele țării din estul Europei să joace meciurile de pe teren propriu pe teren neutru.

Se pare că oficialii forului european au revenit asupra deciziei și vor să excludă complet Spartak Moscova din competiție.

„Meciurile noastre cu Spartak vor fi anulate. Menținem o legătură strânsă cu forul continental și avem încredere totală în UEFA și deciziile ei”, a susținut Oliver Minzlaff, directorul executiv al clubului german, potrivit Bild.

RB Leipzig ar fi trebuit să o întâlnească pe Spartak Moscova în optimile de finală ale Europa League, pe 10 și 17 martie.

În urma noii hotărâri luate de UEFA, RB Leipzig va juca direct în sferturile de finală. Anunțul excluderii clubului Spartak Moscova din competiție este iminent, potrivit sursei citate mai sus.

Update: Bild reporting that the RB Leipzig-Spartak Moscow matches will be removed from the calendar by UEFA today & Leipzig will receive automatic entry into the quarter finals of the Europa League. https://t.co/AgOK94tnEs